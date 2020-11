Max Allegri, rientro sempre più vicino: gli aggiornamenti

E’ sempre più vicino il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri dopo un anno e mezzo da ‘disoccupato’ di lusso. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, infatti, il tecnico livornese sta letteralmente scaldando i motori in direzione Milano, sponda Inter. Tutto dipenderà dal risultato del match dei nerazzurri in casa del Sassuolo.

Non è un mistero, infatti, che l’attuale tecnico Antonio Conte sia nell’occhio del ciclone: pesa soprattutto la sconfitta contro il Real Madrid che ha quasi compromesso il cammino europeo dell’Inter, ma è in generale tutto l’ambiente a soffrire di una mancanza di serenità dovuta anche a questioni che vanno al di là del risultato, come il difficile rapporto fra l’allenatore salentino e Christian Eriksen.

La sfida di Reggio Emilia contro i neroverdi secondi in classifica sarà quindi fondamentale per capire quale futuro attende un Conte sempre più teso, dentro il campo e fuori. Le aspettative, finora, sono rimaste deluse e il rischio è quello di compromettere un anno e mezzo di lavoro con prestazioni e risultati deludenti sia in Italia sia in Europa.

Allegri è l’uomo individuato già da tempo come sostituto di Conte: già la scorsa estate, prima dell’incontro chiarificatore fra la dirigenza e l’attuale allenatore, il nome del livornese era rimbalzato da più parti, prima di ‘scivolare’ nuovamente alla voce ‘possibilità’ una volta riconfermato Conte.

Difficile che possano concretizzarsi altre possibilità all’infuori di quella che coinvolge Allegri: Spalletti non ha intenzione di risedersi sulla panchina dalla quale è stato allontanato a fine maggio 2019 e la soluzione ‘alla Pirlo’, con Cambiasso o Chivu alla guida tecnica dei nerazzurri, non convince gli addetti ai lavori.

OMNISPORT | 27-11-2020 13:01