Max Verstappen "Lotteremo fino all'ultimo Gp"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha parlato così dopo la vittoria in Francia: “Verso fine gara mi sono divertito, sì. All’inizio però è stato molto difficile, con il vento. Un giro avevi il bilanciamento ok, quello dopo scivolavi ovunque. Tenere la stabilità della macchina è stato difficile. Ma una volta fatto il primo pit-stop abbiamo visto che con le gomme dure mi mettevano in difficoltà da dietro. Per fortuna abbiamo scelto la strategia a due soste”.

“Abbiamo dovuto sudare tanto ma alla fine abbiamo vinto. E’ stato difficile perché c’erano tanti doppiati da superare ma per fortuna si sono tutti comportati bene e abbiamo potuto fare una bella lotta. Prima curva? Ho perso il posteriore, semplicemente. Ho cercato di correggere, ma la macchina non si fermava. C’è lotta ogni gara, sarà così per il resto della stagione”.

OMNISPORT | 20-06-2021 17:21