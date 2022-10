Maxi Moralez: “Mi manca l’Italia, ma ora voglio battere Higuain”

15-10-2022 14:27

Dietro l’angolo i playoff in MLS nel suo passato tanta Atalanta e tanta in Italia, nel suo futuro ancora il campo per qualche stagione: è un Maxi Moralez a tutto tondo quello che parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport direttamente da New York.

Il primo turno di post season lo vedrà contro l’Inter Miami di Higuain e a tal proposito: “Spero sarà quella la sua ultima partita in carriera visto che ha deciso di ritirarsi” afferma ridendo. “Non mi aspettavo si smettesse adesso, è un bravo ragazzo, la sua scelta posso capirla, noi ovviamente vogliamo arrivare in fondo quindi spero di batterlo”.

Quanto all’Italia: “Mi manca moltissimo, soprattutto il cibo, ma manca anche alla mia famiglia e non appena finirò la stagione verremo a Bergamo per un paio di settimane, Bergamo è un posto speciale e poi c’è l’Atalanta, una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore. Scudetto? Credo che l’obiettivo sia arrivare fra le prime quattro ma perché non sognare in grande?”.