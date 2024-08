Maxirissa Uruguay-Colombia, stangata per 11 giocatori, c'è anche Bentancur: squalifiche fino a sei mesi

La Conmebol un mese e mezzo dopo gli incidenti scoppiati sugli spalti in coppa America ha emesso il verdetto: mano pesantissima, multe e stop lunghi

Mano pesantissima della CONMEBOL, che oggi ha annunciato le sanzioni comminate in merito agli scontri nel post partita di Uruguay-Colombia, semifinale di Copa América disputata lo scorso luglio. Diversi giocatori uruguaiani erano saliti sugli spalti per affrontare i tifosi colombiani che stavano creando problemi in una zona vicina a quella dove erano presenti le famiglie degli stessi giocatori.

La maxirissa tra Uruguay e Colombia

La maxirissa si era scatenata tra i giocatori dell’Uruguay e i tifosi della Colombia dopo la semifinale di coppa America che ha promosso i cafeteoros: sugli spalti è successo di tutto con pugni, colpi proibiti e sedie che volavano. Protagonista anche l’ex centrocampista della Juventus Bentancur, che ha colpito involontariamente con una bottigliata il preparatore di Bielsa Santiago Ferro.

Le telecamere hanno ripreso un furioso Darwin Núñez che sferrava colpi ai tifosi colombiani, quando nella parte inferiore dello schermo si è improvvisamente visto come un uomo vestito con abiti uruguaiani ricevesse un colpo violento di bottiglia sulla testa. Immediatamente è scomparso dalla scena, mentre si portava le mani alla fronte. Successivamente si è saputo che la persona colpita altri non era che Santiago Ferro, preparatore fisico dello staff tecnico di Marcelo Bielsa, che era salito sulle tribune dello stadio Bank of America di Charlotte per placare gli animi. L’impatto è stato così forte da provocargli un taglio sopra il sopracciglio destro e una grave emorragia. Fortunatamente non ha mai perso conoscenza ed è sempre stato fuori pericolo.

Le prime immagini fornite della mischia non hanno rivelato chi fosse il responsabile del lancio della bottiglia. Tuttavia, in pochi minuti i social network hanno pubblicato migliaia di video che mostravano la rissa avvenuta tra il pubblico da diverse angolazioni: a lanciare la bottiglia in aria è stato proprio Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano e collega dell’infortunato Santiago Ferro.

La bottigliata di Bentancur

Una registrazione effettuata da una tribuna piuttosto distante da dove si è verificato il trambusto ha catturato l’esatto momento in cui si vede il preparatore atletico salire verso la tribuna e contemporaneamente Bentancur, con indosso la pettorina da sostituto, eseguire il suo tiro. Questa sequenza è stata confrontata con il resto delle telecamere, una delle quali ripresa da un drone, che registrano il momento dell’impatto. E unendo i punti viene confermato che l’infortunio ha finito per generarsi tra membri della stessa nazionale. Al momento dell’impatto, Ferro non è riuscito a identificare la provenienza, ma ha dovuto subito farsi aiutare da alcuni uruguaiani che gli erano vicini. Il filmato mostra Bentancur che si allontana nel momento in cui lancia la bottiglia, con la possibilità che in nessun momento si sia reso conto di chi fosse il suo destinatario.

Anche Diego Estavillo, un altro preparatore fisico dello staff tecnico uruguaiano, ha subito un taglio alla testa a seguito di un’altra bottiglia lanciata a fine partita, di di cui non esiste alcuna registrazione filmata. Almeno cinque giocatori della squadra guidata da Marcelo Bielsa sono rimasti coinvolti nei gravi incidenti, lanciandosi in un lotta corpo a corpo con i tifosi colombiani sugli spalti a fine gara.

La stangata della Conmebol

Un mese e mezzo dopo è arrivata la stangata della Conmebol: Darwin Nunez è stato squalificato per cinque partite e multato di 20.000 dollari per il suo coinvolgimento nella rissa. Rodrigo Bentancur ha ricevuto una squalifica di quattro partite e una multa di 16.000 dollari. Mathías Olivera, Ronald Araújo e José María Giménez hanno ricevuto invece tre turni di squalifica e una multa di 12.000 dollari (9.000 sterline). Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele e Facundo Pellistri sono stati multati di 5.000 dollari ciascuno e la federazione uruguaiana (AUF) dovrà pagare una multa di 20.000 dollari. Infine, Marcelo García, dirigente della federazione uruguaiana, è stato squalificato da tutte le competizioni CONMEBOL per sei mesi. Tutte le sanzioni dovranno essere scontate durante le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026.