Ex Juventus Bentancur nei guai, ha provocato emorragia ad assistente Bielsa colpendolo con una bottiglia

Nuovi dettagli su maxirissa in Coppa America tra Uruguay e Colombia, le immagini inchiodano il centrocampista mentre la Conmebol condanna la violenza

Se mancava qualcosa nella maxirissa che si è scatenata tra i giocatori dell’Uruguay e i tifosi della Colombia dopo la semifinale di coppa America che ha promosso i cafeteoros, dopo che sugli spalti è successo di tutto con pugni, colpi proibiti e sedie che volavano, era uno scontro tra membri della stessa nazionale. Ed è quello che è accaduto con protagonista l’ex centrocampista della Juventus Bentancur, che ha colpito con una bottigliata il preparatore di Bielsa Santiago Ferro.

Le accuse per Bentancur

Le telecamere hanno ripreso un furioso Darwin Núñez che sferrava colpi ai tifosi colombiani, quando nella parte inferiore dello schermo si è improvvisamente visto come un uomo vestito con abiti uruguaiani ricevesse un colpo violento di bottiglia sulla testa. Immediatamente è scomparso dalla scena, mentre si portava le mani alla fronte. Successivamente si è saputo che la persona colpita altri non era che Santiago Ferro, preparatore fisico dello staff tecnico di Marcelo Bielsa, che era salito sulle tribune dello stadio Bank of America di Charlotte per placare gli animi. L’impatto è stato così forte da provocargli un taglio sopra il sopracciglio destro e una grave emorragia. Fortunatamente non ha mai perso conoscenza ed è sempre stato fuori pericolo.

Le prime immagini fornite della mischia non hanno rivelato chi fosse il responsabile del lancio della bottiglia. Tuttavia, in pochi minuti i social network hanno pubblicato migliaia di video che mostravano la rissa avvenuta tra il pubblico da diverse angolazioni: a lanciare la bottiglia in aria è stato proprio Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano e collega dell’infortunato Santiago Ferro.

Il video che inchioda l’ex Juventus

Una registrazione effettuata da una tribuna piuttosto distante da dove si è verificato il trambusto ha catturato l’esatto momento in cui si vede il preparatore atletico salire verso la tribuna e contemporaneamente Bentancur, con indosso la pettorina da sostituto, eseguire il suo tiro. Questa sequenza è stata confrontata con il resto delle telecamere, una delle quali ripresa da un drone, che registrano il momento dell’impatto. E unendo i punti viene confermato che l’infortunio ha finito per generarsi tra membri della stessa nazionale. Al momento dell’impatto, Ferro non è riuscito a identificare la provenienza, ma ha dovuto subito farsi aiutare da alcuni uruguaiani che gli erano vicini. Il filmato mostra Bentancur che si allontana nel momento in cui lancia la bottiglia, con la possibilità che in nessun momento si sia reso conto di chi fosse il suo destinatario.

Anche Diego Estavillo, un altro preparatore fisico dello staff tecnico uruguaiano, ha subito un taglio alla testa a seguito di un’altra bottiglia lanciata a fine partita, di di cui non esiste alcuna registrazione filmata. Almeno cinque giocatori della squadra guidata da Marcelo Bielsa sono rimasti coinvolti nei gravi incidenti, lanciandosi in un lotta corpo a corpo con i tifosi colombiani sugli spalti a fine gara. Domani i Charrúas affronteranno il Canada mentre lunedì ci sarà la finale Argentina-Colombia. E ci sono buone probabilità che ci siano sanzioni per i giocatori che hanno partecipato alla rissa.

Il comunicato della Conmebol

I calciatori del Celeste hanno sostenuto di essere andati a difendere un gruppo di parenti vittime di atti di violenza da parte di colombiani. Intanto la Conmebol ha emesso un comunicato: “La Conmebol condanna fermamente qualsiasi atto di violenza che colpisca il calcio. Il nostro lavoro si basa sulla convinzione che il calcio ci unisce, attraverso i suoi valori positivi. Non c’è posto per l’intolleranza e la violenza dentro e fuori dal campo. Invitiamo tutti nei restanti giorni a mettere tutta la loro passione nel tifare la propria squadra e organizzare una festa indimenticabile.”

Núñez, il più coinvolto nella disputa secondo quanto visto nei video, salterebbe almeno la partita contro il Canada. I regolamenti Conmebol puniscono “la violazione delle linee guida minime di quello che deve essere considerato un comportamento accettabile nel campo dello sport”. Il presidente della Federcalcio uruguaiana, Ignacio Alonso, ha dovuto esprimersi sulla questione. “I giocatori hanno semplicemente protetto le loro famiglie, c’è stata una reazione naturale e istintiva come padre, come marito, come fratello, come figlio che vede la sua famiglia in un momento molto complicato. Hanno capito che non avrebbero permesso l’evacuazione dei loro cari sul campo”