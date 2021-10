Mazzarri: "Ci siamo fatti il pareggio da soli"

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha analizzato amareggiato a Sky il pareggio contro il Venezia: “Ci siamo praticamente fatti gol da noi. Dal 70′ in poi dovevamo chiuderla una gara chiusa. Poi abbiamo pagato un’ingenuità pazzesca e il tiro se non fosse stato deviato sarebbe stato parabile. Il calo del secondo tempo? Io ho cercato di portare ottimismo e la squadra è partita forte, con l’idea di schiacciare il Venezia”.

“Ci siamo riusciti e abbiamo speso tantissimo, ma la squadra non è serena. Dovevamo far girare più la palla usando anche il portiere. Serve serenità e oggi non c’è. Si vuole spaccare il mondo ma si paga in alcuni momenti della partita. Dovevamo farli correre per poi ripartire e chiuderla. Adesso si deve ritrovare morale e la sosta per le Nazionali non ci vuole perché in tanti vanno via. Il Venezia oggi ha giocato spensierato, con tutto da guadagnare. E noi invece no”.

