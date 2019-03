Mazzarri fa il fatalista

Walter Mazzarri prova a trovare una spiegazione al ko interno rimediato dal suo Torino contro il Bologna.

"Venivamo da una lunga striscia positiva e adesso veniamo criticati, ma oggi era come se fosse scritto – ha dichiarato il tecnico granata ai microfoni di 'Dazn' -. Loro ci hanno messi sempre in difficoltà con le loro ripartenze e Palacio sembrava Maradona. Nel secondo tempo noi abbiamo provato a fare qualsiasi cosa, ma era come se oggi il campo fosse stregato. Avremo fatto cento tiri che sono stati rimpallati. Chi conosce il calcio sa che è così, oggi era scritto che dovessimo perdere".

"Sul primo gol del Bologna noi abbiamo commesso un errore, non eravamo quelli di sempre nel reparto difensivo. Può capitare a tutti di sbagliare una partita, ma ciò detto sono davvero dispiaciuto. I presupposti per pareggiare li abbiamo anche creati, ma oggi non voleva proprio entrare in nessun modo", ha concluso Mazzarri.

SPORTAL.IT | 17-03-2019 00:15