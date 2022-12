Mazzola su Pelé: "Il più grande di tutti, anche se è difficile dirlo..."

30-12-2022 10:43

Tra i ricordi a Pelé, non poteva mancare quello di Sandro Mazzola, che ha incontrato per la prima volta O Rei – scomparso a 82 anni ieri, giovedì 29 dicembre 2022 – nella finale dei Mondiali 1970 in Messico.

Mazzola ha spiegato, sulle colonne di Repubblica: “Anche se è difficile dirlo, secondo me è stato il più grande di tutti i tempi. Pelé era un alieno. Mi lasciava stupefatto quando dribblava lungo la linea del corner, senza mai perdere il pallone. L’aveva incollato al piede e lo accarezzava come non ho visto fare più a nessuno, nemmeno da Maradona o Messi. E poi sorrideva sempre, vorrei che i ragazzi di oggi vedessero quei filmati. Pelé era l’allegria del gioco, la pura bellezza“.