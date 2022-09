Mbappé e Messi 'avvisano' la Juventus: il Psg torna in vetta

03-09-2022 23:53

Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain avvisano la Juventus. Il fuoriclasse francese trascina la squadra di Galtier con una doppietta nel successo per 3-0 sul campo del Nantes. Un ‘chiaro’ messaggio alla Juventus in vista della partita di Champions League in programma martedì 6 settembre.

Il primo gol arriva al minuto numero 18: azione creata da Verratti, accelerata da Messi che serve Mbappé. L’attaccante si accentra e scaglia la palla sotto la traversa. Il raddoppio arriva al 54′: è sempre Verratti a innescare il tutto. Mbappé serve Messi che viene, però, anticipato da Pallois. Il Pallone d’Oro recupera e dal fondo restituisce l’assist. A questo punto Galtier getta nella mischia Neymar (tenuto a riposo insieme a Sergio Ramos proprio in vista della partita di martedì) che colpisce il palo e Mendes è pronto a siglare il 3-0. Il Psg torna dunque in vetta alla classifica a pari punti con il Marsiglia di Tudor, uscito vincitore dal campo dell’Auxerre (ancora in gol l’ex interista Alexis Sanchez).