Mbappe, il PSG vuole una risposta entro il 16 agosto

Mbappe-Neymar-Messi il tridente più forte di tutti i tempi? Forse, ma c’è anche la possibilità che questo attacco da sogno non veda mai veramente la luce. Se Messi dovrà aspettare fino a settembre per poter essere a disposizione, in quanto deve allenarsi e trovare la condizione giusta, c’è Mbappe che presto potrebbe anche salutare la capitale francese.

Sia per questioni di sponsor che di prestigio personale di carriera, Mbappe vuole essere la superstar della squadra, l’uomo copertina, e se è stato in grado di oscurare un fenomeno come Neymar, con Messi non sarebbe altrettanto “facile”. Inoltre, il fuoriclasse francese non ha accettato la proposta di rinnovo di contratto proposta da Leonardo nonostante l’ultimatum di Al-Khelaïfi, presidente del PSG.

In tutto questo, come riporta AS, sembra che Florentino Perez sia disposto ad offrire subito 120 milioni di euro cash pur di avere con se Kylian fin da subito, una vera follia per un giocatore in scadenza.

Comunque andranno le cose, riporta il quotidiano spagnolo, la risposta la avremo entro il 16 agosto, giorno ultimo in cui Mbappe potrà comunicare al PSG la propria volontà. In caso venisse confermato il no, c’è l’invito a portare un’offerta da 150 milioni.

OMNISPORT | 12-08-2021 18:22