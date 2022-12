Mbappé, nessuna multa per aver mancato la conferenza stampa

05-12-2022 15:30

Kylian Mbappé non dovrebbe pagare alcun tipo di multa per non essersi presentato alla conferenza stampa post Francia-Polonia. A riferirlo, Le Parisien, secondo cui la Fifa dovrebbe limitarsi a una semplice lettera di richiamo nei confronti dell’asso della nazionale francese, protagonista di una straordinaria prestazione contro Lewandowski e compagni.

Una prova valsa a Mbappé il riconoscimento di “man of the match”, sponsorizzato da un noto marchio di birra. Marchio che l’attaccante del Psg aveva provveduto a coprire durante le foto di rito perché, come riferito da lui steso in passato: “La mia volontà è quella di non sponsorizzare alcol e cibo spazzatura”.