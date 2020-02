McDowell si sblocca in Arabia Saudita

Graeme McDowell ha conquistato il Saudi International ed è tornato al successo nell'European Tour oltre duemila giorni dopo l'ultima volta. Con un parziale finale di 70 (par), su un totale di 268 (-12) colpi, il 40enne nordirlandese ha contenuto la grande rimonta nel finale di Dustin Johnson, secondo con 270 (-10). Terzo posto (271, -9) ex aequo per un ritrovato Phil Mickelson oltre che per il malese Gavin Green e per il belga Thomas Pieters.

Brooks Koepka, numero 1 del golf mondiale, non è andato oltre il 17esimo posto (276, -4).

SPORTAL.IT | 03-02-2020 14:28