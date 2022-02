McLaren, Ricciardo: “Il rinnovo di Norris non mi preoccupa”

16-02-2022 13:10

Nessun problema per Daniel Ricciardo per quanto riguarda l’allungamento di contratto del suo compagno di squadra. Il suo contratto con la McLaren scade a fine 2023, ma il pilota australiano non è preoccupato dall’accordo a lungo termine tra la squadra inglese e il compagno di squadra Lando Norris, che già nel 2021 si è rivelato notevolmente più competitivo di lui.

Daniel Ricciardo ha rilasciato un’intervista a Sky, sottolineando come il rinnovo di Norris fino al 2025 sia nel complesso una ottima notizia per la McLaren.

“Non sono preoccupato per il rinnovo di Norris – le parole di Ricciardo – Avere con noi Lando a lungo termine è una buona mossa sia dal punto di vista tecnico che commerciale. Sono felice per lui, è una vittoria per entrambi, io personalmente sono felice del mio accordo che per ora è biennale, ma forse durerà ancora di più. Poi vedremo nelle prossime stagioni. Verso la Red Bull non ho nessun rancore, ma dopo tanti anni avevo la sensazione di dover fare qualcosa di diverso”.

