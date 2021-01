Medvedev: "Miglior match del 2020 a Londra contro Thiem"

Agli Australian Open di quest’anno Daniil Medved dovrà difendere gli ottavi conquistati lo scorso anno.

Il russo ha chiuso l’anno con l’ATP Finals di Londra, superando in semifinale Rafael Nadal e poi Dominic Thiem sconfitto per 4-6 7-6 6-4.

“Se dovessi scegliere la mia miglior vittoria del 2020”, ha detto recentemente Medvedev, come pubblicato anche da Tennis World USA: “Probabilmente sarebbe la finale a Londra contro Thiem. Sono sceso in campo per conquistare uno dei trofei più importanti della mia intera carriera ed il risultato è stato spettacolare”.

