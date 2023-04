Medvedev: “Oggi è andata bene”

Il tennista russo in mixed zone dopo aver superato Vavassori: “Non ho avuto molto tempo per prepararmi, prima di venire qui non mi sentivo bene”

29-04-2023 15:39

Nella giornata si sabato 29 aprile, il tennista russo, nato a Mosca, Dani Medvedev ha sconfitto in due set – in un totale di un’ora e ventidue minuti – il tennista italiano (classe 1995 di Torino) Andrea Vavassori. Il russo ha superato nel corso del torneo ATP Mister 1000 di Madrid per 6-4; 6-3 il piemontese numero 164 del ranking Atp. La qualità più rilevante di Medvedev di oggi è stata sicuramente il servizio che ha generato diversi gratta capi all’atleta piemontese.

Il Numero 3 al mondo, dopo aver ottenuto la vittoria, è intervenuto ai microfoni in mixed zone per commentare la gara, le proprie condizioni ed ha detto la sua riguardo l’ampliamento del circuito Masters 1000. “Oggi è andata bene. Non ho avuto molto tempo per prepararmi, prima di venire qui non mi sentivo bene. Sono riuscito ad essere solido“ riporta OA Sport.

Riguardo l’espansione del Masters 1000, il tennista russo ha dichiarato: “Penso che sia una buona cosa. A Madrid e Roma, essendo il primo anno che succede, devono lavorare sul Torneo, qui hanno aggiunto un ristorante, per esempio. Non mi sembra che non ci sia abbastanza spazio per i giocatori, che era una delle preoccupazioni principali. Abbiamo più partite da giocare, ma penso che sia una buona cosa per il tennis”.

Conclude poi Medvedev: “Ciò si traduce in ulteriori modifiche alla classifica. In generale, non ho la mia opinione chiusa al 100%, ma penso che sia una buona cosa“.