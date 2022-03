Medvedev rischia l'esclusione da Wimbledon

15-03-2022 20:27

Daniil Medvedev, che con la sconfitta contro Gael Monfils nel Masters 1000 di Indian Wells ha subito perso il primo posto nella classifica mondiale che aveva appena conquistato, restituendolo così a Novak Djokovic, rischia l’esclusione dal prossimo torneo di Wimbledon.

Il motivo è presto detto: il tennista russo non verrà ammesso ai tornei in Gran Bretagna se non rinnegherà apertamente la guerra in Ucraina scatenata da Vladimir Putin. Il ministro dello sport del Regno Unito Nigel Huddleston si è infatti detto favorevole all’esclusione dei russi, ma anche dei bielorussi, non solo da Wimbledon ma da tutti i tornei del Grande Slam.

