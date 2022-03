Indian Wells, Medvedev già fuori: Djokovic torna numero uno

14-03-2022 21:44

Clamoroso a Indian Wells, il numero uno del mondo Daniil Medvedev è uscito al terzo turno contro Monfils perdendo il match 6-4, 3-6, 1-6 e da lunedì lascerà il primo posto Atp nuovamente a Novak Djokovic, assente in California non essendo vaccinato contro il Covid-19.

Il campione russo è partito bene nel primo set, anche se Monfils ha tenuto testa perdendo solamente 6-4. Nel secondo set è cambiato tutto, Medvedev si è innervosito col passare del tempo perdendo di lucidità e riuscendo a rompere anche la sua racchetta per la rabbia. Il francese ha alzato il livello e ha chiuso 6-3.

Nell’ultimo set non c’è stata praticamente storia, Medvedev è crollato anche fisicamente e Monfils ha trionfato 6-1. Una vittoria prestigiosa per il francese, la seconda della sua lunga carriera contro il numero 1 al mondo dopo quella contro Nadal nel lontano 2009

Da lunedì 21 marzo, dunque, il serbo tornerà ad essere il numero uno del tennis mondiale per 55 punti del ranking Atp: 8.465 per Novak, 8.410 per Medvedev.

I risultati del 3° turno di Indian Wells

[26] Gael Monfils vs [1] Daniil Medvedev 6-4, 3-6, 6-1

[4] Rafael Nadal vs [27] Daniel Evans

Jenson Brooksby vs [5] Stefanos Tsitsipas

[17] Reilly Opelka vs [13] Denis Shapovalov

[WC] Nick Kyrgios vs [8] Casper Ruud

[19] Carlos Alcaraz vs [15] Roberto Bautista Agut 6-2, 6-0

[10] Jannik Sinner vs Benjamin Bonzi

[12] Cameron Norrie vs [18] Nikoloz Basilashvili

OMNISPORT