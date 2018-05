'Memorial Claudio Parma', calcio e solidarietà

Tutto pronto per il 'Memorial Claudio Parma', il quadrangolare di calcio dedicato al giornalista della 'Gazzetta dello Sport' scomparso 10 anni fa. In campo anche ex calciatori di serie A come Vincenzo Iacopino che giocherà insieme all'Ac Down Arcobaleno, la squadra alla quale verrà devoluto l'incasso e le offerte degli amici di Claudio (sono stati già raccolti quasi 300 euro). Le coordinate bancarie per sostenere i progetti dell'Ac Down è il seguente: Cariparma Monza 3 – Iban IT290 06230 20405 000040277480. Al quadrangolare sarà presente anche l'ex gloria del Torino Paolino Pulici.

Le partite si giocheranno sabato 26 maggio con inizio alle ore 16 sul campo del Mezzago Calcio (Mezzago, via Roma, 3). In campo, oltre all'Ac Down Arcobaleno, una squadra di giornalisti brianzoli e due di tifosi del Calcio Monza: i Maltrainsema e i Monaci di Monza. L'ingresso al campo sarà libero con offerta.

