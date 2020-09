Meno rigori in Serie A, Rizzoli: "Concessi alcuni troppo leggeri"

I calci di rigore sono stati uno dei grandi temi di discussione della scorsa stagione di Serie A. Dopo le critiche destate dall’assegnazione di alcuni rigori ritenuti ‘leggeri’, Nicola Rizzoli, capo degli arbitri italiani, ha deciso di intervenire.

Alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha spiegato che per la nuova stagione i contatti verranno valutati diversamente e quelli più ‘leggeri’ non verranno più sanzionati. “Ci sono rigori concessi che sono troppo leggeri. C’è contatto e contatto, soprattutto nel calcio, che è fatto di contatto. L’obiettivo è permettere ai difensori di non giocare come i pinguini”.

Novità in vista anche per quanto riguarda i falli di mano prima dei goal: verranno annullati soltanto i goal viziati da ‘tocchi’ irregolari immediati e non se accaduti nel corso dell’azione. Conterà l’immediatezza.

OMNISPORT | 19-09-2020 11:44