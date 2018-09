Mentre in campo perde, i ladri gli entrano in casa

E’ stato un venerdì sera da dimenticare per Memphis Depay. Mentre l’attaccante del Lione, impegnato in campo contro il Nizza di Mario Balotelli, incappava insieme ai compagni nella prima sconfitta stagionale in Ligue 1, una banda di ladri si è introdotta nel suo appartamento, svaligiandolo.

I criminali, consapevoli dell’assenza della punta olandese che stava giocando al Parc OL, hanno prelevato gioielli e vestiti dal valore corrispondente al milione e mezzo di euro. Il centravanti oranje, accostato al Milan negli scorsi mesi, rientrato a casa dopo la delusione in campo si è trovato davanti al suo appartamento sotto sopra e ha chiamato immediatamente la polizia, furente.

I media transalpini riportano che episodi simili erano avvenuti a Marsiglia tra il 2011 e il 2017, quando le abitazioni dei fratelli Ayew, di Lemina, di Lassana Diarra e anche del capitano Payet furono violate e alleggerite di vestiti e gioielli. Da allora l’OM ha imposto ronde intorno alle abitazioni dei giocatori, cui è stato consigliato di evitare di girare in auto di lusso per non farsi riconoscere e ispirare poi i ladri. Una mossa che d’ora in avanti potrebbe adottare anche il Lione.

Il presidente del club Aulas in conferenza stampa ha spiegato che il giocatore è rimasto colpito e scioccato da quanto avvenuto: tra i beni rubati ve ne erano diversi cui era particolarmente legato.

“Ovviamente è disperato perché ha molte proprietà in quella casa. Lo aiuteremo, come facciamo sempre con i giocatori che incappano in queste problematiche. A Lione, siamo stati protetti da questo tipo di cose fino ad ora. Come tutte le persone che hanno successo, dobbiamo mettere le telecamere ovunque e dobbiamo prestare molta attenzione. La polizia ha lavorato tutta la notte e ha rilevato alcune impronte digitali che potrebbero portare a sviluppi. Avrà luogo un’indagine approfondita e verrano vagliati diversi video ripresi dalle telecamere della zona”.

SPORTAL.IT | 02-09-2018 12:55