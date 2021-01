Mercato Atalanta, svolta a sorpresa per il Papu Gomez: cessione imminente

Ormai abituata ai successi sul campo, essendosi affermata tra le big del calcio italiano, l’Atalanta sta per registrare anche un’importante “vittoria” sul mercato.

E questa volta non si tratta di un talento scoperto dai dirigenti nerazzurri e valorizzato da Gasperini, o di un giovane rivenduto a cifre importanti come successo con il giovane Amad Diallo ceduto al Manchester United, bensì del futuro dell’ex leader e capitano del gruppo, ovvero Alejandro Gomez.

A ormai quasi un mese e mezzo di distanza dalla rottura con Gianpiero Gasperini giunta nell’intervallo della penultima partita del girone di Champions League contro il Midtyjlland, che ha portato alla progressiva esclusione dell’argentino dalle scelte del tecnico torinese, sembra infatti essersi delineato il futuro del Papu, destinato a lasciare la Serie A.

Sulle tracce dell’ex di Catania e Metalist Donetsk c’è infatti il Siviglia, che ha già raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore per quanto riguarda l’ingaggio e che nella serata di venerdì ha accelerato anche per quanto riguarda l’intesa con il club bergamasco.

Il ds degli andalusi Monchi, ex Roma, e i dirigenti addetti al mercato dell’Atalanta balla circa un milione, tra gli 8 proposti dal Siviglia e i 9-10 chiesti dalla Dea.

Una forbice minima che non sembra in grado di far saltare un affare che pare stare bene a tutti. A cominciare dagli spagnoli, che si assicurano un rinforzo di qualità per un’edizione della Liga più incerta che mai visti i frequenti inciampi di Real Madrid e Barcellona, e anche in ottica Champions League, dove agli ottavi la squadra allenata da Lopetegui se la vedrà con il Borussia Dortmund.

Soddisfazione anche per l’Atalanta, che dall’inizio del ‘Gomez gate’ e del mercato di gennaio aveva fatto capire di privilegiare la cessione dell’argentino all’estero e non a una big italiana, e pure per il giocatore, che a 33 anni sta per firmare un contratto ricco, lungo ed ambizioso e per indossare la maglia numero 10 di uno dei club più vincenti del calcio europeo con ben quattro edizioni dell’Europa League vinte tra il 2013 e il 2020.



23-01-2021