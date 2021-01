Mercato Juventus: Paratici rompe gli indugi per la punta

La sconfitta a San Siro contro l’Inter dell’ex Antonio Conte è stata netta e pesante. Un passo falso inatteso che ha costretto i dirigenti bianconeri a riflettere sul da farsi per provare a migliorare la rosa il prima possibile.

Andrea Pirlo, nel post match, è apparso decisamente furibondo. Qualcosa non funziona. Fabio Paratici è al lavoro, da tempo, per cercare di trovare rinforzi di qualità. La priorità riguarda l’attacco. Serve un ulteriore bomber.

La sensazione è che sia ormai una corsa a tre per il ruolo di vice Alvaro Morata. In corsa ci sarebbero Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli (trattato anche dall’O.Marsiglia), Fernando Llorente (ex bianconero) e Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo.

Curiosamente, mercoledì prossimo, è in programma, a Reggio Emilia, casa del Sassuolo, la sfida Juventus-Napoli. Di fatto, Fabio Paratici potrebbe parlare sia con i dirigenti del Sassuolo che con quelli il Napoli nella stessa serata.

La Juventus sembra intenzionata a concludere la trattativa in tempi brevi, così da offrire al tecnico Andrea Pirlo una nuova soluzione offensiva il prima possibile. Non c’è più tanta voglia di aspettare l’occasione propizia.

Cristiano Ronaldo sembra attraversare un momento di flessione. Servono forze fresche e scelte differenti per riportare la Juventus sulla retta via. Un nuovo attaccante farebbe decisamente comodo in questo momento.

Juventus che pensa sempre anche a possibili cessioni. Sami Khedira continua a parlare da bianconero, anche via social network, facendo capire che, per il momento, non ha intenzione di fare le valigie. Sempre che non arrivi l’offerta che aspetta.

