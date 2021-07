Mercato Barcellona: scade il contratto di Messi, ora è libero

Stupore tra i tifosi del Barcellona. Dopo oltre 20 anni, Leo Messi non è più sotto contratto con il Barcellona, il club in cui è diventato una stella del calcio mondiale.

Come riportato da Marca, dopo 7504 giorni dal suo primo accordo con il Barça (firmato su un foglietto di carta), l’argentino è libero di scegliere il proprio futuro e, eventualmente, trovarsi una nuova sistemazione.

Laporta, numero uno del Barça, continua a ribadire di essere tranquillo circa un rinnovo del contratto di Leo Messi (si vocifera di un accordo milionario di due stagioni).

A conti fatti, l’argentino, per la prima volta in carriera, non è un giocatore blaugrana. Tanta la preoccupazione anche degli sponsor legati al Barcellona che, al momento, non sanno se potranno contare sul brand Messi per la prossima stagione.

Il futuro del classe 1987 è in dubbio, esattamente come quello del rivale di mille battaglie Cristiano Ronaldo. Tantissimi i top club che sognano quello che sarebbe il colpo del secolo.

Il Manchester City ci crede da tempo, forte della presenza di un certo Guardiola, l’allenatore che ha saputo esaltare maggiormente le incredibili qualità del fenomenale argentino.

Quasi impossibile che possa sbarcare in Italia, viste le difficoltà economiche in cui versano i maggiori club italiani. C’è chi pensa che il PSG farà un tentativo per dar vita ad una squadra leggendaria, magari con Messi e CR7 insieme.

OMNISPORT | 01-07-2021 08:30