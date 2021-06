Messi-Inter Miami, il proprietario: "Sono ottimista, giocherà qui"

Lionel Messi all’Inter Miami, un matrimonio che prima o poi s’ha da fare. A confermarlo è stato Jorge Mas, nientemeno che il proprietario della franchigia della MLS, che sogna in grande lavora per realizzare quello che sarebbe un trasferimento epocale.

In un’intervista concessa al Miami Herald, Mas ha svelato le intenzioni della società, che ha tra i volti chiave anche David Beckham. La trattativa per portare Messi in Florida è ben viva e avviata. “Io e David ci stiamo lavorando duramente. Abbiamo l’aspirazione di portare qui i migliori giocatori del mondo. Messi è un fenomeno generazionale, forse il migliore di sempre. Sono ottimista sul fatto che Messi giocherà con la maglia dell’Inter Miami, perché credo che completerebbe l’eredità del più grande giocatore della storia e soddisferà le ambizioni della proprietà di costruire una squadra di livello mondiale”.

Dopo Zlatan Ibrahimovic ai LA Galaxy, dunque, un altro volto mondiale del calcio potrebbe attraversare l’Atlantico e unirsi alla massima lega calcistica americana.

OMNISPORT | 09-06-2021 20:41