Mercato Juventus: tempo scaduto, è l'ora della scelta di CR7

I Campioni d’Europa in carica hanno abdicato. Il Portogallo è stato eliminato dagli Europei dal Belgio. Per Cristiano Ronaldo è arrivato il momento di pensare al proprio futuro.

Dopo aver ribadito, ancora una volta, il suo feeling con il gol ad Euro 2020, il cinque volte Pallone d’Oro deve decidere se restar4e alla Juventus o rimettersi in gioco altrove.

Come noto, il portoghese, classe 1985, ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora (a 31 milioni di euro netti). La sensazione è che non ci siano club pronti a garantirgli lo stesso ingaggio.

Due le opzioni sul tavolo. La prima è la più logica: CR7 resta a Torino e conclude così il suo contratto quadriennale con i bianconeri (per poi essere libero a parametro zero nell’estate del 2022).

La seconda ipotesi è che decida di ridursi lo stipendio. Si vocifera di un possibile contratto biennale con il Manchester United ma a 20 milioni di euro a singola stagione.

Anche il PSG è alla finestra, pronto a farsi avanti, nel caso in cui dovesse smuoversi qualcosa. La Juventus attende la definitiva decisione di CR7 per organizzare il proprio mercato.

I bianconeri sono vicini a chiudere l’operazione Manuel Locatelli con il Sassuolo ma, prima di fare il passo finale, vorrebbero sapere se Cristiano Ronaldo sarà a budget o no.

OMNISPORT | 28-06-2021 08:07