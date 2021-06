Mercato Juventus: CR7 più vicino all'addio: due offerte in arrivo

Cristiano Ronaldo ha già lasciato la sua firma sugli Europei. Contro l’Ungheria, nella gara d’esordio del suo Portogallo, ha segnato una doppietta d’autore, confermando di essere sempre e comunque un fuoriclasse.

Due gol che lo hanno reso il massimo goleador nella storia degli Europei. Alla sua quinta partecipazione ad una fase finale di un torneo europeo per nazioni, il cinque volte Pallone d’Oro sogna di arrivare fino in fondo.

L’attaccante della Juventus è concentrato sul campo ma l’agente Jorge Mendes sta lavorando per garantirgli il miglior futuro possibile. A breve, il potente procuratore gli metterà sul tavolo due allettanti proposte.

Il PSG, nonostante sia completissimo a livello offensivo, sarebbe disposto ad offrire a CR7 lo stesso ingaggio che gli garantisce la Juventus, ossia 31 milioni di euro, netti, a stagione. Una mossa per convincere anche Kylian Mbappé a restare a Parigi.

Attenzione anche al Manchester United. I Red Devils sarebbero intenzionati a proporre al fuoriclasse bianconero un contratto biennale da 20 milioni di euro a singola stagione. Per CR7 sarebbe un gradito ritorno nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Da capire le intenzioni della Juventus. Dopo aver confermato Alvaro Morata anche per la prossima stagione, la società bianconera sta aspettando le scelte di CR7 per capire come muoversi sul mercato. Dovesse fare le valigie il portoghese, più che probabile il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Insomma, come sempre, dipende tutto da Cristiano Ronaldo.

OMNISPORT | 16-06-2021 08:18