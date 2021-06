Mercato Juve, la mamma di Cristiano Ronaldo svela il futuro

Continua a tenere banco in casa Juve il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese lunedì nella conferenza stampa della vigilia del match di Euro2020 Portogallo-Ungheria ha confermato che il suo futuro in bianconero è più che in bilico, e che l’anno prossimo potrebbe giocare altrove.

Secondo le indiscrezioni, in cima alle preferenze del cinque volte Pallone d’Oro c’è il Paris Saint Germain, che potrebbe farsi avanti in caso di partenza di Kylian Mbappé, direzione Real Madrid. L’addio del fuoriclasse francese potrebbe essere il preludio di uno scambio stellare tra i bianconeri e i parigini, che vedrebbe CR7 accasarsi sotto la Torre Eiffel, e Mauro Icardi tornare in Italia.

Ai media lusitani ha intanto parlato la mamma di Ronaldo, Dolores Aveiro, che ha rivelato che il figlio continuerà a giocare per altri tre anni: “E’ in forma, continuerà altri tre anni. Ho parlato con lui, mi ha mandato un messaggio, gli ho fatto gli auguri e lui ha detto ‘grazie mamma'”.

“Con l’Ungheria vinceremo 2-1 – ha continuato mamma Dolores -. Un gol di Ronaldo e l’altro… non importa, anche un autogol. Ho acceso una piccola candela alla Cattedrale di Funchal per tutti loro. Io allo stadio? Solo in finale”.

Ronaldo in conferenza stampa si era espresso così sul suo futuro: “Ho giocato al massimo per anni, le voci di mercato non mi fanno nemmeno il solletico. Non ho più 18 o 19 anni, quando vivevo notti insonni pensando al futuro. Ora ne ho 36 e quello che viene, sarà il meglio per me. Riguardo la possibilità di stare alla Juventus o andare altrove, ora il punto cruciale è l’Europeo, voglio partire col piede giusto”.

OMNISPORT | 15-06-2021 17:47