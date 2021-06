Mercato Juventus: nel mirino un incubo di Cristiano Ronaldo

Dopo l’addio di Gianluigi Buffon, che quasi sicuramente si accaserà al Parma, tra i tanti nodi di calciomercato che la Juventus deve risolvere c’è anche quello del portiere che possa fare da riserva a Wojciech Szczesny, confermatissimo dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri ma protagonista di un brutto esordio con la Polonia a Euro 2020 contro la Slovacchia.

Sul taccuino della dirigenza bianconera a questo proposito i nomi sono tanti, a cominciare da Salvatore Sirigu, l’estremo difensore dei “cugini” del Torino, che negli ultimi giorni sarebbe stato oggetto di serie valutazioni. Il colombiano David Ospina del Napoli viene considerato troppo costoso, mentre un’altra opzione, più concreta, è rappresentata da un altro polacco, Lukasz Skorupski, che secondo Tuttosport è in bilico al Bologna.

Ma ci sono anche le piste che riguardano portieri che militano all’estero e, nelle ultime ore, è spuntata quella di Diego Alves. Il brasiliano di Rio de Janeiro, che compirà 36 anni il 24 giugno, ha cominciato nelle giovanili del Botafogo e dell’Atletico Mineiro e attualmente è al Flamengo, dove gioca da quattro anni dopo aver trascorso un decennio nella Liga spagnola, dal 2007 al 2011 all’Almeria e dal 2011 al 2017 al Valencia.

L’indiscrezione Diego Alves è stata riportata da La Stampa, quotidiano di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann e quindi molto ben informato sulle vicende che riguardano la Vecchia Signora. C’è una particolarità però che riguarda l’estremo difensore brasiliano: è molto apprezzato dalla dirigenza bianconera ma molto meno da Cristiano Ronaldo, che quando giocava nel Real Madrid si vide parare da Diego Alves tre rigori su quattro.

Naturalmente sarebbe troppo forzato dire che l’eventuale arrivo di questo portiere sarebbe un ulteriore indizio sul possibile addio di CR7 alla Juve, ma certamente, se dovesse entrare a far parte della rosa bianconera, non lo renderebbe certo felice. Ma, come detto, Diego Alves non è l’unica opzione come vice Szczesny: non resta che aspettare di vedere come si muoveranno Cherubini e i suoi collaboratori in questo settore di mercato nelle prossime settimane.

OMNISPORT | 15-06-2021 12:54