Mercato Juventus, Gianluigi Buffon ha scelto dove giocherà

Gianluigi Buffon torna al Parma. L’ormai ex portiere della Juventus ha detto sì al patron statunitense del club ducale, Kyle Krause, e a breve annuncerà il suo ritorno in Emilia. L’intesa, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe stata siglata negli scorsi giorni e a breve arriverà l’annuncio.

Buffon, 43 anni, firmerà un contratto biennale con premio in caso di promozione in Serie A, avrà la fascia di capitano e un posto nello staff tecnico al termine della carriera. L’obiettivo dell’estremo difensore di Carrara, che esordì in Serie A tra i pali della porta dei crociati 26 anni fa, è riportare il Parma in A e poi giocare un’ultima stagione da protagonista nella massima divisione prima di ritirarsi.

Durante la presentazione della sua Academy, Buffon ha confermato che l’annuncio è vicino: “Sul tavolo ho tante proposte che muovono cose diverse. Si passa da squadre attrezzate anche per fare una buona Champions, con un ruolo di primaria importanza, altre che ambiscono anche a vincerla la Champions, ma con un ruolo secondario, e questo non voglio farlo, l’ho fatto solo per la Juve. Poi ci sono squadre che rappresentano il ritorno alle mie origini, che muovono qualcosa dentro di me a livello di sentimenti. Questi diventano entusiasmo ed energia”.

“Il mio agente arriverà domani, ci vedremo e nel giro di tre o quattro giorni scioglierò i miei dubbi. Le prestazioni che ho fatto sono la risposta migliore. A una certa età poi ho trovato una certezza: le risposte più grandi te le danno i compagni di squadra. Quando entri nello spogliatoio percepisci cosa pensano di te. La stima mi ha fatto capire che è giusto che continui. Più avanti svelerò qualche retroscena avuti con i miei compagni, che mi hanno dato tanto. Non ho preso decisioni avventate. Non sono uno che ama fare stare sulle spine la gente, non è nel mio carattere”.

OMNISPORT | 14-06-2021 14:00