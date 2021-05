“La Juve per me è stata come aver fatto un master nel calcio e aver avuto l’onore e la possibilità di rappresentarla, di rappresentare questo mondo, questi tifosi che sono grandissimi e che sono tantissimi”. Così l’ormai ex portiere bianconero Gianluigi Buffon si è raccontato a Juventus TV. “Mi reputo fortunato perché più di così non potevo avere”, ha aggiunto durante l’anteprima dell’intervista che uscirà in forma integrale il 30 maggio.

OMNISPORT | 27-05-2021 16:47