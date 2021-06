Buffon verso la scelta ma i social la bocciano

Un ritorno a casa e al passato. Gigi Buffon potrebbe decidere di continuare ancora per una stagione con la maglia del Parma che lo ha lanciato nella stagione 1995. Il portiere ha cominciato la sua avventura nella massima serie proprio con la formazione ducale 26 anni fa, ed ora potrebbe tornare per dare una mano e dare una nuovo scossa al progetto.

Progetto ambizioso

Il Parma è reduce da una cocente retrocessione in serie B ma con una nuova proprietà molto ambiziosa si punta di nuovo al salto di categoria per tornare tra i grandi. I ducali vogliono diventare una squadra importante nel panorama italiana e per questo motivo hanno deciso di “tentare” Buffon con la proposta di fare da leader di un team giovane che nella prossima stagione darà l’assalto alla promozione.

Le altre proposte

Dopo aver salutato la Juventus, Buffon non ha dato l’impressione di voler lasciare il calcio giocato almeno fino a questo momento. Il portiere è rimasto in attesa di una proposta che lo allettasse e di offerte non ne sono mancate a cominciare da quelle arrivate dal campionato turco, con diverse squadre interessate alle sue prestazioni. In questo momento sul tavolo ce ne sarebbe anche una del Barcellona che lo ha chiamato come vice di Ter Stegen. Gigio riflette ma Parma sembra essere la sua prima opzione in questo momento.

La reazione dei social

Sui social i tifosi non sono molto convinti che la scelta Parma sia quella ideale per il portiere. Dopo una vita con la maglia della Juve, e la parentesi anche piuttosto deludente di Parigi, per tanti tifosi bianconeri il portiere dovrebbe prendere la dolorosa decisione di lasciare il calcio giocato: “Gigi rispetta la tua storia e fermati – scrive Ibrahim – E’ il momento per fare qualcosa di diverso ed entrare in una nuova fase dalla tua vita”. E non mancano le battute ironiche dei tifosi: “Taibi viene al Milan?”, si domanda Andrea e ancora: “Certo che in Italia vale sempre il motto: largo ai giovani”, oppure “Si vede che gli mancava la serie B”

Mentre Sole ha un punto di vista diverso: “Sarebbe una scelta romantica e coraggiosa, sinonimo di come il suo non voler smettere sia in realtà passione e attaccamento verso ciò che ama fare e soprattutto lo rende felice. Prima o poi però bisognerà fare i conti con la realtà che aspetta di essere accettata”.

SPORTEVAI | 13-06-2021 08:41