Buffon rivela: "Alcuni tifosi mi hanno spinto a lasciare la Juve"

Nella lunga intervista di addio concessa a ‘JTV’, Gianluigi Buffon oltre a ripercorrere la sua lunga avventura in bianconero ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino.

In particolare all’ormai ex portiere della Juventus non è piaciuto l’atteggiamento di parte della tifoseria durante l’ultima stagione. “Una cosa che mi ha disturbato è stata che l’entusiamo della squadra quest’anno è venuto un po’ meno con le prime difficoltà. I veri tifosi non devono affossare la squadra alla prima difficoltà. Se tifo Juve i miei giocatori sono i più forti fino a maggio, non fino a febbraio”.

Non solo. Buffon torna anche sulle voci di un presunto trattamento di favore ricevuto dall’ex compagno Pirlo. “Mi hanno disturbato anche i commenti sul mio impiego contro il Barcellona: ‘Gioca Buffon perchè è amico di Pirlo’. Regali non ne voglio, sentire che qualcuno dubitava mi ha spinto a lasciare la Juve”.

L’addio ai colori bianconeri, insomma, ha un retrogusto amaro. E prima di andare via Buffon ha voluto togliersi qualche sassolino pur capendo la voglia di novità. “E’ comunque normale, perchè la gente ha anche bisogno di vedere giocatori nuovi e situazioni nuove”.

OMNISPORT | 30-05-2021 21:20