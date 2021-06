Juventus, si cerca un Top-Player: potrebbe arrivare dalla Spagna

La Juventus, reduce da due vittorie in Supercoppa e in Coppa Italia e da un 4° posto in Serie A, si trova paradossalmente nelle necessità di rifondare. Abituati troppo bene da 9 anni di successi, è opinione diffusa tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori che la stagione bianconera sia stata fallimentare. Tuttavia, i continui avvicendamenti in panchina degli ultimi anni suggeriscono che qualcosa forse non va, prima che nella dirigenza forse nella rosa bianconera.

Tralasciando Cristiano Ronaldo, che è un caso a parte, se si confronta la rosa Juventina dell’ultima finale Champions del 2017 a questa una cosa salta subito all’occhio: questa Juve è più debole. Questo è un trend che si sta verificando negli ultimi anni in casa bianconera, con acquisti sbagliati, flop terribili e costruzioni nate proprio male in sede di programmazione. Gli ultimi palesi esempi sono Rabiot e Ramsey, due giocatori presi a parametro 0 e pagati 7,5 milioni netti all’anno (7 milioni e mezzo netti a entrambi, lo ripetiamo), per avere in cambio delle prestazioni sul terreno da gioco per la maggior parte scadenti, se non imbarazzanti.

Dunque, ricostruzione, come vogliono gli amici tifosi e come vuole Agnelli, con un occhio sempre al bilancio. Ma dove è necessario di più ripartire per tornare ad essere la corazzata di sempre? Anche qui la risposta è semplice: dal centrocampo. Da Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba (questo il centrocampo 2015) si è passati a Bentancur, Ramsey, Rabiot, Arthur. Un downgrade del genere non è davvero più sostenibile, ed ecco perchè gli uomini di mercato della Vecchia Signora hanno deciso di iniziare la costruzione della squadra del Conte Max proprio dal centrocampo, e da un Top Player che possa prendersi la squadra sulle spalle e alzare il tasso tecnico del reparto.

Nello specifico, è Mundo Deportivo a lanciare la bomba, riportando l’interesse bianconero per il centrocampista spagnolo dell’Atletico Madrid Saul Niguez, titolare del centrocampo del Cholo e della nazionale iberica. Il classe 1994 può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e anche dell’esterno offensivo, ed è considerato un esubero dai biancorossi campioni di Spagna. La Juve ci pensa, e Saul rappresenta una pista concreta che potrebbe sbloccarsi dopo l’Europeo. Tuttavia, oltre alle Zebre, anche il solito Manchester United si sta interessando al centrocampista, forse per salvaguardarsi in caso di partennza di Paul Pogba

Intrecci di mercato, dunque, tra Juve e United, e magari non sarà neanche il solo da qui alla fine dell’estate.

OMNISPORT | 12-06-2021 18:45