Romero, la voglia di giocare più forte di tutto

A volte non bastano il prestigio, i titoli conquistati, il fascino del nome per convincere un giocatore a restare in una grande squadra.

È questo il caso di Cristian Romero, difensore che la scorsa estate, pur di crescere, giocare e non vedersi relegato in panchina, ha preferito emigrare dalla Juventus e cercare una soluzione alternativa che gli consentisse di disputare minuti importanti e migliorare.

“L’estate scorsa la Juve ha cambiato allenatore e ho capito che sarebbe stato difficile restare: ci speravo, ma c’erano tanti difensori centrali” ha raccontato a Sportweek l’argentino.

“Ho chiamato il mio agente e gli ho chiesto di cercare una soluzione. A me non serve giocare cinque o sei partite a stagione. Sono giovane, per crescere ho bisogno di giocare. La Juve è la Juve, ma non voglio rimanere in panchina“, è stato il ragionamento del difensore nerazzurro che all’Atalanta ha trovato un tecnico che ha saputo valorizzarlo.

“Ai tempi del Genoa tanti compagni che erano stati allenati da Gasperini mi avevano parlato benissimo di lui. Se lo ascolti e ti alleni bene, ti sta dietro passo dopo passo e ti fa migliorare. Prima di conoscere lui ero tatticamente un disastro, non capivo niente. Oggi mi sento più maturo” ha rivelato Romero con grande sincerità.

OMNISPORT | 12-06-2021 09:33