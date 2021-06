Mercato Juve, Massimiliano Allegri ha le idee chiare sui portieri

Sono ore fondamentali per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri che sta definendo la squadra che andrà a guidare la prossima stagione.

Intanto, mentre impazzano le voci di mercato, sembra che torneranno in blocco tutti i collaboratori del tecnico toscano e dovrebbe essere previsto anche il ritorno di Andrea Barzagli che probabilmente avrà un posto nello staff bianconero.

Cè anche molta curiosità per quando riguarda la questione portieri. In ballo c’è sempre la trattativa Donnarumma – a cui in un’intervista a Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha lanciato una frecciatina – ma ora l’affare sembra più difficile.

Secondo le ultime news Gigio potrebbe arrivare a Torino solo in caso di addio di Szczesny, un addio che sembra difficile questo perché il polacco ha infatti incassato la fiducia del tecnico che lo conosce bene.

Secondo “Tuttosport”, un “aiuto” potrebbe arrivare da Mourinho che avrebbe messo gli occhi su Hugo Lloris, già allenato al Tottenham club con cui ha un anno di contratto. Gli inglesi starebbero così valutando l’opzione Szczesny.

Se così il portiere partisse i bianconeri potrebbero chiudere la trattativa con Donnarumma e con il suo agente Mino Raiola con cui da mesi è stata intavolata una discussione.

Allegri, però, in realtà preferirebbe che le varie trattative puntassero a rinforzare altri reparti. Intanto, ieri, alla Continassa è passato anche Perin tornato alla Juventus dopo il prestito al Genoa ma, secondo i rumors, non avrebbe parlato con il neo allenatore.

Lui vorrebbe infatti tornare a essere titolare al Genoa di Preziosi ma non si escludono nemmeno estero o Atalanta.

OMNISPORT | 04-06-2021 13:20