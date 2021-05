Juve, la prima scelta di Allegri esalta i tifosi

La Juventus comincia a muovere le prime mosse della gestione Massimiliano Allegri. La squadra bianconera deve valutare con attenzione la sua strategia sul mercato per fare nuovo slancio dopo una stagione con troppi alti e bassi. E la prima mossa sembra già in arrivo.

Morata resta in bianconero

Il primo movimento di mercato della nuova gestione Massimiliano Allegri potrebbe essere una conferma, quella di Alvaro Morata. Stando alle ultime voci di mercato la Juventus avrebbe deciso infatti di esercitare la clausola per il rinnovo del giocatore spagnolo. Il giocatore, anche lui di ritorno in bianconero, è stato artefice di un’ottima prima parte di stagione prima di alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nella seconda parte.

Tifosi entusiasti

Morata ha saputo conquistare il cuore dei tifosi della Juventus. Il giocatore spagnolo, anche quando non va a segno, è uno di quelli che si mette sempre a disposizione della squadra: una qualità che i fan bianconeri vogliono vedere nei loro giocatori. “E’ una mossa che ci sta assolutamente, ora bisogna solo trovare una punta con cui ruotare perché l’inizio della stagione che ha fatto Morata è stata mostruosa ma poi ha ceduto fisicamente”.

Il giudizio dei tifosi juventini è unanime sulla permanenza dell’attaccante spagnolo anche in vista del ritorno in panchina di Allegri: “Ottima decisione, quando era con Allegri ha sempre fatto la differenza”. E ancora: “Scelta condivisibile, per soli 10 milioni non si può trovare un attaccante del suo calibro e bisogna soprattutto pensare al centrocampo. E poi Alvarito, nonostante qualche volta ci faccia arrabbiare, gli si vuole comunque un sacco di bene”.

La richiesta dei tifosi

Sebbene la mossa Morata sembri soddisfare gran parte dei tifosi, i tifosi della Juventus si aspettano altri movimenti in entrata per evitare i problemi avuti nel corso di questa stagione: “Serve un centrocampo topo, un terzino sinistro e una riserva di Morata, tenendo conto che c’è anche Dybala. Per l’attaccante top possiamo anche aspettare l’anno prossimo”. Mentre Michele chiede investimenti anche in altri ruoli: “Ora concentriamoci sul centrocampo e su un terzino di riserva altrimenti ci ritroviamo gli Under23 titolari anche l’anno prossimo”.

SPORTEVAI | 31-05-2021 08:34