Juventus, Cristiano Ronaldo torna a parlare del proprio futuro

Domani Cristiano Ronaldo farà il suo esordio a Euro 2020 con il Portogallo che sfiderà l’Ungheria. In conferenza stampa, il giocatore della Juventus ha parlato anche del suo futuro, che resta incerto: “Gioco ad altissimi livelli da tanti anni, le voci sul futuro non mi influenzano, non mi fanno neanche il solletico. Se fossi agli inizi della mia carriera, se avessi 18 o 19 anni, forse non ci dormirei la notte. Ma ho 36 anni e qualsiasi cosa succederà in futuro sarà il meglio. Non importa se rimarrò alla Juve o se andrò via, quello che conta ora è l’Europeo. È il mio quinto, ma è come se fosse il primo. Voglio cominciare col piede giusto, vogliamo giocare bene e dare tutto dalla prima all’ultima partita”.

Cristiano Ronaldo ha parlato anche del suo ruolo preferito in campo: “Mi sento a mio agio a giocare davanti, come sempre. A sinistra, a destra, davanti, dietro, ovunque sia meglio per aiutare la squadra a vincere, questa è la cosa più importante, indipendentemente dal fatto che io giochi nella posizione che più mi piace. Qualsiasi posizione mi va bene. L’importante è vincere e aiutare la mia nazionale”.

Joao Cancelo, positivo al Covid, è stato sostituito dal milanista Diogo Dalot. Cristiano Ronaldo non teme complicazioni per la squadra: “Il Covid non sarà un elemento determinante in questo Europeo. È un peccato che Joao Cancelo sia positivo ma siamo tranquilli in squadra. Di Covid nemmeno parliamo, non ne possiamo più, non solo noi giocatori. Tutta la gente del mondo è stanca. Sappiamo come conviverci, questa è una situazione triste ma siamo concentrati. Siamo pronti, niente ci scuote, qualsiasi cosa succeda fuori non ci tocca. Rispettiamo ogni regola ma siamo concentrati solo sul calcio, non parliamo di altro”.

Per Ronaldo questo sarà il quinto Europeo, un record: nessuno infatti ha mai partecipato a cinque Europei. Ma per il giocatore della Juventus, l’obiettivo è bissare il titolo conquistato nel 2016: “Questo record è bello, ma la cosa più importante è vincere il secondo Europeo di fila. Stiamo lavorando bene dal primo allenamento, siamo una squadra forte, siamo pronti. Domani spero che cominceremo con il piede giusto. È importante cominciare con una vittoria. Il pubblico sarà dalla loro parte, ma sarà bello giocare davanti a tanti tifosi. La nostra squadra è giovane ma sono convinto che faremo un grande Europeo“.

OMNISPORT | 14-06-2021 17:14