“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Christian Eriksen e la sua famiglia. Il mondo del calcio è unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo, Chris! Sii forte!” Questo il post messo su Instagram da Cristiano Ronaldo dopo il malore che ha colpito il danese durante Danimarca-Finlandia di Euro 2020.

OMNISPORT | 12-06-2021 20:30