In campo per cinque Europei: nessuno come Cristiano Ronaldo

A 36 anni Cristiano Ronaldo non vuole smettere di stupire. Da Campione d’Europa in carica, vuole mantenere la corona insieme ai suoi compagni del Portogallo, con cui ha vinto gli Europei del 2016. Ancora una volta convocato per la competizione continentale, l’attaccante della Juventus è sceso regolarmente in campo per la prima gara.

Un match speciale quello contro l’Ungheria, che porta infatti Cristiano Ronaldo ad essere il primo giocatore nella storia degli Europei a scendere in campo in ben cinque edizioni. Nessuno come lui, superato Iker Casillas, presente sì in cinque, ma in campo solamente in tre di queste.

Cristiano Ronaldo ha vissuto la delusione di Euro 2004, il suo primo grande torneo, perso in finale contro la sorprendente Grecia di Charisteas, per poi giocare fino ai quarti di Euro 2008, alla semifinale di Euro 2012 e dunque la finale vinta in Francia nel 2016, seppur dopo aver lasciato la gara finale causa infortunio.

E’ il giocatore che ha vinto più gare, che ha giocato di più e ha segnato il maggior numero di reti negli Europei. In tre delle quattro edizioni giocate precedentemente ad Euro 2020 è stato inserito nella top 11 finale, realizzando nove reti in 21 partite totali.

Insomma, gli anni passano, ma Cristiano Ronaldo continua ad abbattere sempre più record, particolari, ricercati, fatti su misura per chi da vent’anni è sulla cresta dell’onda ed è entrato di diritto nella lista degli sportivi più importanti del nuovo millennio e dell’intera storia.

Con il quinto Europeo effettivamente giocato, Cristiano Ronaldo ha superato una lunga serie di giocatori capaci di scendere in campo per ben quattro edizioni, sia da protagonisti, sia da comparse che non hanno lasciato un segno tangibile nel tempo.

Nello specifico hanno giocato quattro Europei: Matthaus, Schmeichel, Del Piero, Van der Sar, Thuram, Mellberg, Isaksson, Srna, Schweinsteiger, Buffon, Plasil, Kallstrom, Podolski, Cech, Ibrahimovic e Rosicky. Come detto, invece, Casillas è stato convocato per cinque, giocandone tre, mentre Winter è stato convocato per quattro, scendendo in campo in tre occasioni.

Nuovo torneo, vecchie sfide. Nuovi traguardi.

OMNISPORT | 15-06-2021 18:19