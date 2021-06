Juventus, definito il futuro di Morata: il comunicato

Era nell’aria, ma ora è tutto nero su bianco. Alvaro Morata giocherà per la Juventus anche nella prossima stagione. Il centravanti spagnolo, di proprietà dell’Atletico Madrid, vestirà infatti la casacca della Vecchia Signora fino al termine della stagione 2021-2022. E a Torino riabbraccerà uno dei suoi antichi maestri: Massimiliano Allegri. Sarà per lui la quarta stagione in bianconero.

“E’ ufficiale il rinnovo di Alvaro Morata con la Juve: la punta spagnola vestirà la maglia bianconera fino al 30 giugno 2022, a seguito del prolungamento del prestito con l’Atletico Madrid. Morata resta dunque in quella che è casa sua. Una casa in cui, in totale, ha disputato 137 partite, 79 da titolare, mettendo a segno 47 gol e servendo 27 assist”, ha scritto infatti la Juventus in un comunicato ufficiale.

“Una casa in cui, dopo una prima esperienza dal 2014 al 2016, Alvaro è tornato lo scorso anno. E ha mantenuto le promesse: nella stagione appena conclusa ha segnato 20 gol, suo record personale in una singola annata nei Top-5 campionati europei, e ha eguagliato la sua migliore stagione in termini di assist, servendone ben 11, come aveva fatto, sempre alla Juve, nel 2015/16″, ha ricordato ancora il club bianconero.

La stessa Juventus ha ricordato le parole che pronunciò Morata un anno fa, al suo ritorno in bianconero: “Essere qui un’altra volta è davvero molto bello. Oggi sono molto più grande come persona e come calciatore. Sono nel posto giusto al momento giusto, ritorno con più esperienza rispetto alla prima volta”.

