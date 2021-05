Alvaro Morata resta alla Juventus

Alvaro Morata resterà alla Juventus anche nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni è arrivato il via libera di Massimiliano Allegri: l’attaccante spagnolo resterà in prestito per un altro anno, e il club torinese verserà nelle casse dell’Atletico Madrid i 10 milioni di euro decisi a settembre.

Per il riscatto definitivo si penserà nel 2022. Morata in questa stagione ha realizzato 20 gol e 12 assist in 44 presenze. Ora la Vecchia ragionerà sugli altri due elementi del reparto offensivo, Dybala e Ronaldo.

OMNISPORT | 30-05-2021 22:07