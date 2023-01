Mercato, il Chelsea non paga la clausola di Enzo Fernandez

05-01-2023 12:22

Dall’Argentina arrivano forti dubbi sulle reali possibilità di Enzo Fernandez di trasferirsi alla corte del Chelsea in Premier League. Le indiscrezioni arrivate nei giorni scorsi parlavano dei Blues come pronti a pagare la clausola del ragazzo pari a 120 milioni, più sette milioni come tassa per il pagamento dilazionato.

Nella notte tuttavia, TyCSports parla di un Chelsea che avrebbe cambiato le carte in tavola una volta incontrata la dirigenza del Benfica. Infatti, gli uomini di mercato inglese avrebbero offerto solamente 80 milioni, molto lontano dunque dal valore della clausola rescissoria. I lusitani non intendono cedere il proprio gioiello a gennaio, e dunque emergono nuove ombre su questa trattativa shock.

