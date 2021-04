Il PSG vicino alla cessione di Mauro Icardi: torna in serie A?

Da ormai diverso tempo si parla del futuro di Mauro Icardi, ex attaccante argentino dell’Inter in forza al PSG. Secondo “Gazzetta Dello Sport” ci sarebbero novità importanti sul suo futuro, un futuro che sarebbe lontano dalla Torre Eiffel e da Parigi.

Secondo il giornale, l’argentino non è più una pedina inamovibile. Il contratto di Icardi scade il 30 giugno 2024, con ingaggio da 8 milioni di euro netti, cosa che rappresenta un ostacolo economico per molti club e con un prezzo di partenza (che starebbe scendendo) di 50 milioni.

Per il momento mancano offerte concrete dai vari campionati esteri mentre sarebbe molto concreta l’ipotesi di un ritorno in serie A: in pole position Napoli, Roma e Juve, da escludere invece l’ipotesi delle milanesi.

Proprio i bianconeri, come ormai noto, sarebbero tra i più interessati: il club di Torino sta prendendo in considerazione la possibilità di portare l’ex nerazzurro in casacca juventina magati al posto di Alvaro Morata.

In settimana, intanto, lo stesso argentino ha spiegato di trovarsi molto bene nel club di Parigi.

“Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per fare la differenza e aiutare la squadra con i miei goal. E’ stato un buon anno. Mi ha fatto piacere che il club abbia deciso di far valere l’opzione di riscatto del mio cartellino e che mi abbia proposto un contratto di quattro anni. Per me è stato un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il giorno in cui sono arrivato a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince i trofei. Questo è ciò che un giocatore cerca”.

05-04-2021