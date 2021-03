Icardi, futuro nebuloso: dichiara amore al PSG, le italiane aspettano

Non è affatto chiaro cosa possa offrire il futuro a Mauro Icardi. Il centravanti argentino non ha più alcun legame con l’Inter, dato che il Paris Saint-Germain ne ha riscattato il cartellino nel maggio 2020. Eppure la sua permanenza in Ligue 1 è tutt’altro che certa, come del resto non è da escludere un ritorno in Serie A. Nel frattempo, però, le carte sembrano mescolarsi.

Lo stesso Icardi, infatti, ha deciso di fare il punto sul suo futuro parlando direttamente al sito ufficiale del PSG. E, almeno nelle sue intenzioni, non sembra avere alcuna intenzione di cambiare aria. “A Parigi mi sento bene. Mi trovo in una grande squadra, dove si vincono titoli. Qui c’è tutto quello che un calciatore potrebbe desiderare”, il suo atto d’amore.

L’argentino torna a parlare del suo arrivo in Francia, dopo le difficoltà affrontate negli ultimi tempi in quella Inter di cui era stato anche capitano prima del turbolento addio. “Sono arrivato qui in prestito – ha ricordato -, ma ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra”.

Nonostante un posto da titolare non garantito, quindi, Icardi rilancia: “Per me è stato un anno positivo, perciò sono molto contento che il club abbia deciso di confermarmi in squadra con un quadriennale. Per me essere qui è un onore e un orgoglio, come è dal primo giorno”.

Eppure l’impressione è che il PSG non abbia certo intenzione di blindare Icardi a doppia mandata, trattandosi di un giocatore non intoccabile ma dallo stipendio decisamente importante. D’altra parte, però, l’interessamento della Juventus nei suoi confronti sembra essersi affievolito, mentre la Roma potrebbe lasciarsi spaventare proprio dall’ingaggio.

Un futuro, insomma, più nebuloso di quanto non appaia. Non per il diretto interessato, però: Icardi dal canto suo sembra infatti non avere nessuna fretta di cambiare di nuovo casacca.

OMNISPORT | 25-03-2021 23:58