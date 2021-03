Juve, il futuro di Dybala dipende da Cristiano Ronaldo e non solo

La prossima mossa del presidente Andrea Agnelli, coadiuvato da Pavel Nedved e Fabio Paratici, verterà sul rinnovo di Cristiano Ronaldo; inutile velare quanto sta avvenendo o soppesare anche altri fattori. Tanto se non tutto dipenderà dall’accordo che troveranno le parti. In un senso o in un altro.

A lui, come per altri giocatori in attesa di giudizio, è legato se non vincolato il futuro di Paulo Dybala. L’argentino spinge per rientrare in campo, dopo un lungo e problematico infortunio che lo tiene lontano dal calcio giocato dal 10 gennaio scorso.

Le condizioni di Paulo Dybala dopo l’infortunio

Aspettando di ritrovare campo e fiducia, la trattativa per il rinnovo è sostanzialmente congelata, l’eliminazione dalla Champions non aiuta acuendo le difficoltà economiche del club bianconero, in generale la priorità è ora quella di ritrovare la miglior versione della Joya, il cui contratto però non aspetta e scadrà comunque.

L’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava la più praticabile, prevedeva uno scambio con il PSG che riportasse in Italia Mauro Icardi, il quale ha ritrovato gol e continuità a Parigi sotto l’egida di Mauricio Pochettino.

Il fattore Leo Messi e Barcellona nel rinnovo di Dybala

Ma anche il Barcellona apprezza Paulo e l’idea di uno scambio allora prenderebbe corpo anche così, con Antoine Griezmann.

Al netto dell’età e del destino di Leo Messi (altra vicenda che causerà un effetto domino al pari di quella di Cristiano Ronaldo sul piano del mercato internazionale), Griezmann attualmente guadagna 18 milioni netti (24 lordi) con aumento già programmato di altri 3 milioni da luglio in poi: una cifra lontana dalla filosofia del monte ingaggi caldeggiata da Andrea Agnelli in questo momento, servirebbe una sensibile riduzione dell’ingaggio da parte del francese.

Basta poco, però, per invertire il senso di queste operazioni ancora in una fase embrionale. Basta salti un rinnovo e anche per Dybala il futuro assumerà una nuova prospettiva.

VIRGILIO SPORT | 17-03-2021 09:23