Cristiano Ronaldo mette alle strette Paratici: le mosse Juve

Se Cristiano Ronaldo manterrà fede e impegno a quanto lascia prevedere, rimanendo a Torino con la maglia della Juventus allora la prospettiva Paratici sarà quella di un insieme di mosse sul mercato a suggello ddi una lettura con al centro CR7. Perché il reparto da rinvigorire e da cui partire è proprio quello offensivo che, rimanga o meno Ronaldo, dovrà subire un inevitabile rafforzamento per affrontare i fronti delle competizioni che vedranno verosimilmente la compagine bianconera protagonista.

La Juve con Cristiano Ronaldo: lo scenario

Se Ronaldo rimarrà, come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, i suoi 31 milioni netti a stagione imporranno il prolungamento del prestito di Alvaro Morata (altri 10 milioni da versare nelle casse dell’Atletico Madrid) e un attaccante forte ma con uno stipendio sostenibile. Tra i possibili acquisti, una vecchia conoscenza: Arkadiusz Milik. L’ex Napoli, già nel mirino di Nedved e Paratici in vista della sessione di gennaio, mantiene dei buoni livelli e consentirebbe di centrare le esigenze del reparto.

La Juve senza Cristiano Ronaldo: gli scenari

Se, invece, Cristiano Ronaldo dovesse trasferirsi altrove, magari a Madrid dove ha già vissuto e segue i suoi interessi imprenditoriali i nomi sarebbero altri. E anche l’ipotesi di un rientro in Serie A di Mauro Icardi sarebbe più che probabile. i rapporti tra Wanda Nara, moglie agente dell’attaccante argentino e sua guida e consigliera, e fabio Paratici sono cordiali e la stessa showgirl non ha mai celato l’eventualità che il rientro in Italia sarebbe auspicabile, al momento opportuno. Wanda e Mauro hanno diversi appartamenti a Milano e pensano di rimanere a vivere in Italia, conclusa la carriera di Icardi.

Si è vociferato poi molto e a ragione di Sergio Aguero, genero del compianto Diego Armando Maradona: l’attaccante argentino si svincolerà dal Manchester City e ciò lo rende un obiettivo di mercato più che appetibile e non solo per la Juventus. Alternativa – di lusso – potrebbe rivelarsi il Barcellona dell’amico e connazionale Leo Messi che, ad oggi, sembra intenzionato a rimanere nella squadra catalana.

VIRGILIO SPORT | 16-03-2021 09:47