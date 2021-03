Juventus: messaggio chiaro di Cristiano Ronaldo sul suo futuro

La tripletta al Cagliari ha spazzato via le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e il lungo silenzio di CR7, molti avevano messo in dubbio l’ultimo anno di contratto del fuoriclasse portoghese con i bianconeri. Ma Ronaldo a Torino si trova benissimo, segna un gol a partita in campionato e ha sorpassato anche Pelé nella nella classifica dei bomber di tutti i tempi, con 770 gol in carriera. Lo score alla Vecchia Signora recita ora 95 reti in 122 partite totali, in Serie A sono 75 su 87 gare.

“Credetemi, questa storia è ancora lontana dall’essere chiusa – è il proclama che il cinque volte Pallone d’Oro fa su Instagram dopo la partita -. Il futuro è domani e c’è ancora tanto da vincere con la Juventus e il Portogallo! Unitevi a me in questo viaggio”. Un messaggio chiaro sul suo futuro in bianconero, confermato anche da Fabio Paratici, che aveva parlato prima della gara con i sardi.

“È ancora il futuro della Juve. Mi viene da ridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di discutere Ronaldo e se sia stata una operazione positiva o negativa. Stiamo parlando di un giocatore che nel 2020 ha segnato 41 gol, è ancora capocannoniere, con noi ha vinto già molti titoli e che per noi è un privilegio averlo nella nostra squadra”, aveva spiegato il dirigente bianconero.

“Mi viene da sorridere, non avrei mai pensato di poterlo discutere… Sono cresciuto in un paesino e questi sono discorsi da bar e parrocchia su Rivera, Baggio, Platini. Mi fa sorridere si facciano su Ronaldo”.

OMNISPORT | 15-03-2021 10:14