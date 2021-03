Mercato Juventus: bivio per l'attaccante, blitz in Inghilterra

Mentre la Juventus di Andrea Pirlo si prepara per la partita più importante della stagione, il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Porto, gli uomini di mercato bianconeri ragionano su come rinforzare la rosa in vista della prossima campagna acquisti estiva.

La priorità resta l’ingaggio di un attaccante, e secondo i tabloid inglesi la Vecchia Signora guarda soprattutto all’Inghilterra, in Premier League. Il direttore tecnico Fabio Paratici sarebbe pronto a offrire un biennale da 7 milioni di euro per la punta del Manchester City Sergio Aguero. Il Kun non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con i Citizens, e sarebbe pronto a svincolarsi a parametro zero per tentare una nuova esperienza per il fine carriera, anche in Italia. Sul giocatore ci sarebbero anche Barcellona e Psg.

L’altro big di Premier nel mirino della Juve è un vecchio pallino: Alexandre Lacazette. L’attaccante francese potrebbe lasciare l’Arsenal nella prossima estate, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

La trattativa per il prolungamento dell’ingaggio è attualmente in fase di stallo, e la punta, secondo i media inglesi, vorrebbe provare un’altra esperienza: gli agenti lo avrebbero offerto ad altre piazze ambiziose, tra cui la Juventus, alla ricerca di un attaccante centrale. I bianconeri, che hanno effettuato già in passato alcuni sondaggi per il giocatore, prendono tempo in attesa di una decisione definitiva.

OMNISPORT | 08-03-2021 10:25