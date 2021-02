Mercato Juventus: scelto il rimpiazzo di Dybala, duello con l'Inter

Paulo Dybala sarà ceduto dalla Juventus in estate: la stagione terribile che sta attraversando la Joya tra infortuni e problemi di forma, e il mancato accordo con l’attaccante argentino per il rinnovo del contratto, stanno spingendo i bianconeri verso una soluzione drastica per la prossima campagna acquisti. Sul giocatore ci sono diversi club inglesi e l’addio sembra ormai scontato a Torino.

Così scontato che i bianconeri stanno già cercando un sostituto: secondo le indiscrezioni in arrivo da Inghilterra e Spagna, i bianconeri hanno allacciato i contatti con gli agenti dell’attaccante del Manchester City Sergio Aguero, in scadenza di contratto a giugno e uno dei possibili parametri zero più ambiti da tutta Europa. Il Kun non ha ancora trovato l’intesa con i Citizens per il rinnovo del contratto e potrebbe preferire altri lidi, e perché no un’avventura in Italia.

Oltre alla Juventus, diverse altre big sono sulle sue tracce: tra queste, oltre a Barcellona e Psg, c’è anche l’Inter. Secondo El Chiringuito, Marotta avrebbe chiesto informazioni ai procuratori del bomber argentino. Potrebbe così profilarsi un duello all’orizzonte tra le due arcirivali.

“Il mio contratto scadrà a fine stagione e non so ancora cosa fare. La prima cosa che voglio fare è giocare, e alla fine della stagione vedremo”, sono le parole di Aguero in una recente intervista. Proprio come Dybala, anche Aguero sta vivendo una stagione infernale, tra infortuni e positività al virus, e spera in un rilancio, che potrebbe avvenire a Torino o a Milano. Intanto il City sta andando a vele spiegate in Premier e l’argentino non è ancora riuscito a dare l suo contributo, ma secondo Guardiola “il suo momento sta arrivando”.

OMNISPORT | 22-02-2021 13:05