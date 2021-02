Manchester City, rimane nebuloso il futuro del "Kun" Aguero

Il Manchester City rimane in attesa per conoscere il futuro di Sergio Aguero. Il più prolifico attaccante della storia degli Sky Blues ha il contratto il scadenza il 30 giugno 2021 e, per sua stessa ammissione, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Classe 1987, quando è sorretto da una condizione fisica accettabile Aguero rimane uno dei cenntravanti più devastanti del panorama mondiale.

Intervenuto nel corso di una diretta col canale del noto Youtuber Ibai, Aguero ha parlato molto del suo futuro. Queste le sue parole:

“Lo so, ma sinceramente, in questo momento, non so cosa farò. Il mio desiderio, ed è l’unica cosa che so, è che voglio giocare. Al termine di questa stagione vedremo cosa accadrà”.

Il Kun ha speso anche delle bellissime parole per il suo allenatore, Pep Guardiola:

“Lui è davvero bravo. Cura al massimo i dettagli. Grazie a lui è migliorato il calcio e molte squadre di Premier League hanno voluto copiare il suo stile, partendo con gli attacchi dalla difesa. È bravissimo non posso dire altro…”.

OMNISPORT | 19-02-2021 10:11